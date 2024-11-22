Аксенов прокомментировал заявление Путина об ответе на применение ракет ATACMS

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал ответные меры на применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам нашей страны и ВС РФ. Глава государства сообщил, что в четверг, 21 ноября, была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Удар нанесли по военному заводу, расположенному в Днепропетровске. Во время испытаний использовалась ракета без ядерной боеголовки. Путин заявил, что подобные меры — это ответ на решение бить по территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.
«Полностью поддерживаю ответные меры на применение западного дальнобойного оружия по территории нашей страны, о которых наш президент сказал в своем заявлении».
Глава Крыма подчеркнул, что это был мощный, решительный и четко выверенный ответ. Он добавил, что запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Аксенов отметил, что наша страна в состоянии наказать любого агрессора, назвав возмездие неотвратимым.
«Надеюсь, что это приведет в чувство отдельные горячие головы среди так называемой западной элиты. Останавливаться нельзя», — заключил глава Крыма.