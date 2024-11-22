Аксенов прокомментировал заявление Путина об ответе на применение ракет ATACMS

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам нашей страны и ВС РФ. Глава государства сообщил, что в четверг, 21 ноября, была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности «Орешник». Удар нанесли по военному заводу, расположенному в Днепропетровске. Во время испытаний использовалась ракета без ядерной боеголовки. Путин заявил, что подобные меры — это ответ на решение бить по территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.