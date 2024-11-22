«Я не волшебник»: Алексей Лошкин рассказал о планах по ремонту коммунальных сетей

— Проблема назрела. Мы это с вами понимаем. Я не раз уже в своих тезисах обозначал масштабность этой истории. И подчёркивал, что я не волшебник. Но я точно понимаю, что работа в этом направлении должна вестись с муниципалитетом независимо от того, кто является главой, — подчеркнул Алексей Лошкин на встрече с представителями СМИ накануне, 21 ноября.
Этой проблемой планируют заниматься в следующем году. Градоначальнику уже представили программы МУП «ПОВВ». Производственная рассчитана на сумму более 1,5 миллиардов рублей, инвестиционная — на 550−600 миллионов рублей.
— Надо понимать, что большая часть — это аварийно-восстановительная работа, она требует отвлечения большого ресурса.
Алексей Лошкин для решения этой проблемы намерен привлекать средства вышестоящих бюджетов.
Ремонтировать тепловые сети планируется за счёт компании «УСТЭК-Челябинск». В аренду ей переданы сети первой зоны. Это порядка 80% трубопроводов. Объём финансирования составит около 3,5 миллиардов рублей.
— Ситуация, на мой взгляд, приобрела дополнительные возможности в лице компании, которая стала сетевой и приняла в аренду сети по теплу… Было бы здорово, если бы у нас ещё получилось притащить средства федерального бюджета, это бы, наверное, во многом помогло нам как муниципалитету.
Сети первой и второй зоны находятся в зоне обслуживания муниципалитета. Алексей Лошкин подчеркнул, что задача по их ремонту вполне достижимая.
Глава Челябинска также выступил за создание архитектурной подсветки и установку новогоднего оформления. Высказался градоначальник и о снижении на 13,5 миллионов рублей начальной цены контракта на установку ещё 20 светящихся деревьев.