«Я не волшебник»: Алексей Лошкин рассказал о планах по ремонту коммунальных сетей

— Проблема назрела. Мы это с вами понимаем. Я не раз уже в своих тезисах обозначал масштабность этой истории. И подчёркивал, что я не волшебник. Но я точно понимаю, что работа в этом направлении должна вестись с муниципалитетом независимо от того, кто является главой, — подчеркнул Алексей Лошкин на встрече с представителями СМИ накануне, 21 ноября.