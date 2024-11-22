Парламенты Удмуртии и Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания состоялась в Доме Дружбы народов в Ижевске. Свои подписи под документом поставили руководители региональных парламентов Владимир Невоструев и Константин Толкачев.
Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил, что республика граничит с Башкортостаном, Татарстаном, Пермским краем, Кировской областью и, как положено соседям, у нас всегда были добрые и тесные связи.
— И в советское время, и после Удмуртия и Башкортостан поддерживали друг друга, делились опытом, совместно решали многие вопросы. Неслучайно наши республики одними из первых в Приволжье в 1993 году заключили Договор о дружбе и сотрудничестве. Его подписали тогда председатели Верховных советов регионов Валентин Тубылов и Муртаза Рахимов. Уверен, что новое соглашение еще больше укрепит наши межпарламентские связи, станет залогом успешной работы по совершенствованию законотворческого процесса, методов парламентского контроля за исполнением законов, — сказал Владимир Невоструев.
Председатель Государственного совета Удмуртии выразил надежду на то, что и в дальнейшем тесное взаимодействие в решении актуальных для всех субъектов ПФО вопросов по повышению качества жизни населения будет конструктивным и плодотворным. Он поблагодарил руководство Башкортостана, председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева и депутатов за трепетное отношение к развитию культуры, родных языков народов, проживающих в регионе.
— В школах восьми районов Башкортостана, где компактно проживают удмурты, изучают удмуртский язык. Учащиеся этих общеобразовательных учреждений регулярно принимают участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и литературе в Ижевске. В Татышлинском районе работает Удмуртский историко-культурный центр, выпускается республиканская газета на удмуртском языке «Ошмес». Регулярно проводится межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов, — отметил Владимир Невоструев.
Он рассказал, что в Удмуртии проживает более 3 000 тысяч башкир. Для них ежегодно проводится национальный татаро-башкирский праздник сабантуй. Нередко там выступают коллективы из Башкортостана. Наши республики много внимания уделяют обмену опытом в сферах предпринимательства, туризма, промышленности и сельского хозяйства, в научно-технической отрасли. Взаимовыгодное сотрудничество с каждым годом расширяется. Оно отвечает интересам населения, способствует экономическому и культурному развитию двух регионов.
Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев рассказал об активном развитии Башкортостана и подчеркнул готовность парламентариев к взаимодействию по самым разным направлениям.
— В последние годы договорная практика занимает доминирующее место в регуляции отношений между регионами — субъектами Российской Федерации, и мы активно пользуемся этим инструментом. Мы заинтересованы в том, чтобы соглашение, которое сегодня подписываем, было реализовано в полном объеме во всем его многообразии, — отметил Константин Толкачев.
Он рассказал, что в Башкортостане проживает около 20 тысяч удмуртов, уже порядка 30 лет работает культурный центр, который координирует деятельность общественных организаций удмуртского этноса, функционирующих на территории республики.
Подписанное соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным советом Удмуртской Республики и Государственным собранием — Курултаем Республики Башкортостан предусматривает обмен опытом в части сохранения и развития традиционных семейных ценностей, культурной самобытности народов, населяющих Удмуртскую Республику и Республику Башкортостан, а также сохранение их этнокультурного и языкового многообразия. Стороны также договорились обмениваться опытом в части реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направленных на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье.
Особое внимание парламенты двух республик уделят обмену опытом работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, поддержке населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, а также жителей иных субъектов Российской Федерации, пострадавших в ходе проведения специальной военной операции. Внимание законодателей также будет направлено на импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, поддержку отечественных товаропроизводителей и правовое регулирование в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта.