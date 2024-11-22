Парламенты Удмуртии и Башкирии подписали соглашение о сотрудничестве

— И в советское время, и после Удмуртия и Башкортостан поддерживали друг друга, делились опытом, совместно решали многие вопросы. Неслучайно наши республики одними из первых в Приволжье в 1993 году заключили Договор о дружбе и сотрудничестве. Его подписали тогда председатели Верховных советов регионов Валентин Тубылов и Муртаза Рахимов. Уверен, что новое соглашение еще больше укрепит наши межпарламентские связи, станет залогом успешной работы по совершенствованию законотворческого процесса, методов парламентского контроля за исполнением законов, — сказал Владимир Невоструев.