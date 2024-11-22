Иран запустит новые центрифуги в ответ на резолюцию МАГАТЭ

«Глава Организации по атомной энергии Ирана (Мохаммад Эслами. — Прим. ред.) распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Текст, представленный Великобританией, Францией, Германией и США, одобрили 19 из 35 стран. Россия, Китай и Буркина-Фасо проголосовали против, а 12 государств воздержались.
По данным Reuters, резолюция требует от МАГАТЭ подготовить «всеобъемлющий» доклад по Ирану к весне 2025 года.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран пойдет на решительные ответные меры, если МАГАТЭ примет неконструктивное решение, выпустив резолюцию против Тегерана и его ядерной программы.