Над Россией за ночь сбили 23 украинских БПЛА. Военная операция, день 1003-й

9:05 Применение РФ «Орешника» стало предупреждением НАТО избегать большей эскалации, заявила бразильский политолог, доктор наук Жована Бранку.

«Это способ России предупредить не только Украину, а всех ее западных союзников о том, какие последствия могут последовать за такую поддержку (нанесение американским и британским оружием ударов по территории РФ -— прим. ТАСС)», — заявила она в эфире бразильского телеканала Record News.

8:47.

8:39 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность военных и гражданских объектов страны на фоне эскалации ситуации на Украине.

8:21 ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации, заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

8:16 Европа смотрит на позицию избранного президента США Дональда Трампа в вопросе украинского конфликта «с осторожным оптимизмом». Об этом пишет Financial Times.

Один из чиновников в Брюсселе рассказал изданию, что видит желание Трампа решить эту проблему, но не любой ценой. «Это не может быть капитуляция Киева», — заявил он.

8:03 ❗️ Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 ноября уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1003-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.