Белый дом рассказал, куда уехала Харрис после поражения на выборах

«Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года», — сказала пресс-секретарь в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
Камала Харрис улетела на Гавайи во вторник, 19 ноября. После проигрыша на выборах она выступила перед своими сторонниками в Вашингтон. Тогда она признала поражение, поздравила Дональда Трампа с победой, и пообещала мирную передачу власти. Позднее она приняла участие в мероприятиях ко Дню ветеранов 11 ноября и больше не появлялась на публике.
На прошлой неделе издание The New York Times писало, что вице-президент стала первым за 20 лет кандидатом в президенты США от демократов, который проиграл национальное голосование. Газета отмечала, что госпожа Харрис уступила избранному президенту Дональду Трампу все ключевые штаты, несмотря на расходы в размере $1,5 млрд за 15 недель кампании.