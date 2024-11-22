Белый дом рассказал, куда уехала Харрис после поражения на выборах

«Вице-президент взяла перерыв в работе, чтобы провести время с семьей. Не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Думаю, она заслужила провести время с семьей и без работы, она очень тяжело работала в последние четыре года», — сказала пресс-секретарь в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).