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Петр Мармура избран главой Жирновского района Волгоградской области

Соответствующее решение единогласно принято парламентариями Жирновского района.

В среду, 20 ноября, депутатами районной думы по итогам конкурса по отбору кандидатур главой Жирновского муниципального района Волгоградской области единогласно избран Петр Мармура.

Как сообщили в администрации района, Петр Мармура родился 18 октября 1973 года в селе Ягодном Ольховского района Волгоградской области. В 1995-м он окончил государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

В 1995 году Петр Мармура приступил к работе в администрации Жирновского района. Прошел трудовой путь от специалиста первой категории до председателя комитета, заместителя главы администрации района. С 2018 года занимал должность первого заместителя руководителя муниципального образования.