Петр Мармура избран главой Жирновского района Волгоградской области

В среду, 20 ноября, депутатами районной думы по итогам конкурса по отбору кандидатур главой Жирновского муниципального района Волгоградской области единогласно избран Петр Мармура.
Как сообщили в администрации района, Петр Мармура родился 18 октября 1973 года в селе Ягодном Ольховского района Волгоградской области. В 1995-м он окончил государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».
В 1995 году Петр Мармура приступил к работе в администрации Жирновского района. Прошел трудовой путь от специалиста первой категории до председателя комитета, заместителя главы администрации района. С 2018 года занимал должность первого заместителя руководителя муниципального образования.