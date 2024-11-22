Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

«Нужно отметить, что отопительный сезон начался в срок, но, наряду с этим, были допущены просчеты в подготовке ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства. В частности, из-за отставания в перекладке тепловых сетей, невыполнения плановых показателей по их замене. Нам необходимо проанализировать проведенную работу, чтобы исключить повторение ошибок, определить меры по налаживанию дальнейшей безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также выработать алгоритмы, которые позволят нам предотвращать возможные аварии и инциденты, а если они происходят, то реагировать на них в кратчайшие сроки», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.