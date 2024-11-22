Член Совета при президенте Меркачёва рассказала о решении суда по Белых

Напомним, о том, что в отношении бывшего политика возбудили новое уголовное дело, стало известно в 2021 году. Экс-главе Кировской области вменили злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Сторона обвинения требовала лишить Белых свободы на 12 лет. Однако его оправдали в связи с «отсутствием состава преступления».