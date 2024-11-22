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Член Совета при президенте Меркачёва рассказала о решении суда по Белых

Требование прокуратуры Кировской области отправить дело по экс-депутату на новое рассмотрение не удовлетворили.

Источник: Соцсети

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва рассказала о решении суда по экс-депутату Заксобрания Пермского края Никите Белых.

Публикация появилась в телеграм-канале.

По словам Меркачёвой, шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил решение апелляционной инстанции по оправданию бывшего парламентария в силе. Меркачёва поздравила с этим Никиту Белых. Требование прокуратуры Кировской области отправить дело на новое рассмотрение не удовлетворили.

«Ждём новостей о его новых проектах на воле. Он ведь замдиректора кондитерской фабрики, и, кажется, это не единственное его дело», — написала Меркачёва.

Напомним, о том, что в отношении бывшего политика возбудили новое уголовное дело, стало известно в 2021 году. Экс-главе Кировской области вменили злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Сторона обвинения требовала лишить Белых свободы на 12 лет. Однако его оправдали в связи с «отсутствием состава преступления».