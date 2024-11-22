«Оценивали скрип»: замминистра прокатился по Челябинску в трамвае с изготовителями вагонов

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров провел в Челябинске выездное совещание по обслуживанию и гарантийному ремонту новых трамвайных вагонов. Прошло оно прямо в трамвае — в нем приняли участие главный конструктор УКВЗ, замдиректора «ЧелябГЭТ», директор «Урал-Полимер» и другие ответственные за строительство и содержание вагонов. Из центра города участники совещания доехали до Металлургического района.