«Оценивали скрип»: замминистра прокатился по Челябинску в трамвае с изготовителями вагонов

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров провел в Челябинске выездное совещание по обслуживанию и гарантийному ремонту новых трамвайных вагонов. Прошло оно прямо в трамвае — в нем приняли участие главный конструктор УКВЗ, замдиректора «ЧелябГЭТ», директор «Урал-Полимер» и другие ответственные за строительство и содержание вагонов. Из центра города участники совещания доехали до Металлургического района.
— Оценивали скрип тележек, обшивки салона, наличие заклëпок, крепление поручней и многое другое. Уже заменено по гарантии более 60 подшипников, из-за которых раздается скрип в салоне, работа продолжается, — написал у себя в телеграм-канале Александр Егоров.
Замглавы Миндортранса добавил, что это был рядовой рейс, с пассажирами, которые присоединялись к разговору и жаловались на проблемы.