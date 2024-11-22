Евгений Куйвашев поручил отремонтировать больницу Каменска-Уральского

С просьбой провести работы во время приема граждан 21 ноября обратилась студентка Свердловского областного медицинского колледжа Гузель Аллаярова.
Девушка после окончания колледжа собирается вернуться в Каменск-Уральский и трудоустроиться в поликлинике. Но медицинскому учреждению необходим ремонт.
В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в поликлинике отремонтируют кровлю, заменят окна, двери и покрытие полов, обновят коммунальные сети.
Планируется, что работы завершаться до конца 2025 года. Прием пациентов будет продолжен.
«МК-Урал» ранее писал, что в бюджете Свердловской области будут предусмотрены средства на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения. Об этом на заседании Заксобрания региона сообщил Евгений Куйвашев.
Средства будут выделены на строительство и ремонт детских больниц городов Екатеринбург, Серов, Арамиль и Березовский. Кроме этого медицинские учреждения будут оснащать оборудованием и транспортом.