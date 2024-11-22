Воронежский губернатор наградил многодетных родителей

— Конкурс видеороликов «Многодетный Воронеж» мы проводили впервые. И я очень рад, что он получил живой отклик у наших земляков, — признался губернатор. — Хочу отметить, что все присланные материалы излучали невероятное тепло, любовь и искренность. В многодетной семье дети вырастают более отзывчивыми, заботятся друг о друге. Большая семья всегда характеризует человека как в некотором смысле альтруиста, готового пожертвовать своим комфортом ради других.