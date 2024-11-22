Воронежский губернатор наградил многодетных родителей

Он отметил, что государственные награды за воспитание детей считает одними из самых почетных.
«Дорогие наши женщины! Ваш материнский труд — это нравственный подвиг, вершина смысла пребывания человека на Земле. Такой подвиг имеет еще большую социальную значимость, если семья многодетная. Низкий поклон за умение все успевать, создавать домашний уют, любить детей и хранить семейные традиции», — сказал Гусев в своем обращении к гостям мероприятия.
Ордена «Мать-героиня» получили четыре жительницы региона — Елена Быкова, Надежда Малкина, Елена Пухальская и Вера Шишкина. У каждой из них по 12 детей. Ордена «Родительской славы» получили семьи Куляшовых и Филимоновых, медали — Белавины, Веприковы, Лесных, Соколовы, Спирины и Шестерины. Почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» наградили семью Краснолуцких.
Поздравляя награжденных, епископ Воронежский и Лискинский Леонтий подчеркнул, что многодетная семья учит взаимной любви и заботливости:
— Семья — это общество в миниатюре. Вначале два человека из любви друг к другу преодолевают множество испытаний, учатся снисходительно относиться к различиям в характере и привычках. Каждый должен победить свой эгоизм. Готовность измениться к лучшему ради близкого человека — это и есть любовь, и плод этой любви — дети. В большой, многодетной семье дети растут дружелюбные, сплоченные, ответственные.
В завершение церемонии назвали победителей конкурса видеороликов «Многодетный Воронеж». Его провели по инициативе губернатора Александра Гусева. Участникам предлагалось снять и смонтировать короткое видео, начав со слов «Только в многодетной семье можно…». К творческому соревнованию присоединилось более 100 воронежских семей. Авторы лучших видео — Ляшенко, Париновы и Солнцевы — получили сертификаты на семейное посещение одного из туристических объектов региона.
Такие же сертификаты вместе с путеводителем по Воронежской области вручили и другим награжденным.
— Конкурс видеороликов «Многодетный Воронеж» мы проводили впервые. И я очень рад, что он получил живой отклик у наших земляков, — признался губернатор. — Хочу отметить, что все присланные материалы излучали невероятное тепло, любовь и искренность. В многодетной семье дети вырастают более отзывчивыми, заботятся друг о друге. Большая семья всегда характеризует человека как в некотором смысле альтруиста, готового пожертвовать своим комфортом ради других.