Сегодня в Ратуше состоится XXXIV сессия Казгордумы

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (П1) (контур № 13) и зоны производственно-коммунальных объектов незначительного отрицательного воздействия на среду (П2) (контур № 31).