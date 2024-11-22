Сегодня в Ратуше состоится XXXIV сессия Казгордумы

Сегодня в Ратуше состоится XXXIV сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Заседание начнется в 10:00. Трансляцию можно посмотреть по ссылке.
Депутаты обсудят следующие вопросы:
О кадровой политике в городе Казани.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 26.11.2009 № 7−44 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городе Казани».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О земельном налоге».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О налоге на имущество физических лиц».
О туристическом налоге.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 16.08.2021 № 5−8 «О Правилах землепользования и застройки г. Казани».
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов среднего и сильного отрицательного воздействия на среду (П1) (контур № 13) и зоны производственно-коммунальных объектов незначительного отрицательного воздействия на среду (П2) (контур № 31).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны размещения объектов торгового назначения (О1) (контур № 12).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальных зон — зоны размещения объектов транспорта (Т) (контур № 9), рекреационной зоны (Р2) (контур № 220) и подзоны улично-дорожной сети (УДС).
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов, незначительного отрицательного воздействия на среду (П2) (контур № 24) и границ территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территорий.
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети (УДС).
О жителях г. Казани, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений по Программе социальной ипотеки.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г. Казани на 2023−2025 годы».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 03.08.2022 № 24−15 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы от 29.12.2010 № 16−3 «О Муниципальном казенном учреждении “Аппарат Исполнительного комитета муниципального образования города Казани”.
О внесении изменений в решение Казанского Совета народных депутатов от 24.12.2004 № 37−21 «О символах муниципального образования города Казань».
О внесении изменения в решение Казанской городской Думы от 16.12.2021 № 8−11 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в городе Казани».
О внесении изменения в решение Казанской городской Думы от 16.12.2021 № 9−11 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе Казани».
О внесении изменения в Решение Казанской городской Думы от 13.05.2022 № 3−14 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля в г. Казани».
О внесении изменений в регламент Казанской городской Думы.
О председателе постоянной комиссии по делам молодежи, физкультуре и спорту.
О внесении изменений в решение Казанской городской Думы «О Президиуме Казанской городской Думы».
О внесении изменений в составы постоянных комиссий Казанской городской Думы.
Разное.