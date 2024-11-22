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Казахстан усиливает меры безопасности: оперативное совещание с руководством министерств

Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины с руководством министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, передает DKnews.kz.

Источник: primeminister.kz

Руководитель Правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.

Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений Президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.