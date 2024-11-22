Казахстан усиливает меры безопасности: оперативное совещание с руководством министерств

Руководитель Правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.
Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений Президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.