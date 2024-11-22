Останавливаться нельзя: губернатор Севастополя и глава Крыма об обращении Путина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировали в соцсетях обращение президента России Владимира Путина. Верховный главнокомандующий напомнил: США и их союзники по НАТО ранее заявили, что разрешают применять свои системы дальнобойного высокоточного оружия по территории РФ и нанесли удары по Курской и Брянской областям, передает ИА SevastopolMedia.
«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её “Орешник”. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».
По словам Михаила Развожаева, разработка и испытание ракет средней и меньшей дальности —наши ответные меры на планы США.
«Наш президент подчеркнул, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как “Орешник”. Потому что средств обнаружения и уничтожения нашей системы — нет. Это еще раз говорит о том, насколько выверены все решения нашего Верховного главнокомандующего».
О полной поддержке ответных мер на применение западом дальнобойного оружия заявил и Сергей Аксенов.
«Ответ мощный, решительный и четко выверенный. Запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Любой агрессор будет наказан. Возмездие неотвратимо. Надеюсь, что это приведет в чувство отдельные горячие головы среди так называемой западной элиты. Останавливаться нельзя».