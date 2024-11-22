Изменения в Минсельхозе Молдовы: штат ведомства будет расширен

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Количество сотрудников Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, увеличится с 85 до 110 человек. Это стало возможным после того, как правительство одобрило расширение максимального штата ведомства, чтобы «лучше реагировать на вызовы в аграрном секторе».