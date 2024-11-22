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Изменения в Минсельхозе Молдовы: штат ведомства будет расширен

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Количество сотрудников Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, увеличится с 85 до 110 человек. Это стало возможным после того, как правительство одобрило расширение максимального штата ведомства, чтобы «лучше реагировать на вызовы в аграрном секторе».

Источник: Sputnik.md

В рамках изменений структуры министерства при нем будут созданы четыре новых подразделения, остальные будут реструктуризованы..

«Решение принято в условиях усложнения задач и необходимости эффективного управления программами поддержки фермеров, а также разработки политики, обеспечивающей устойчивость сельского хозяйства. Расширение возможностей Минсельхоза необходимо и для повышения возможностей привлечения и использования средств, предназначенных для сельского хозяйства».

говорится в пояснительной записке к проекту решения правительства.

Напомним, в Министерстве сельского хозяйства на этой неделе сменилось руководство. Новым главой ведомства стала Людмила Катлабуга, кандидатура которой, как заявил премьер-министр, была выбрана по итогам консультаций с профильными сельхозассоциациями. Во вторник Катлабуга принесла присягу в Президентском дворце в Кишиневе.

На посту министра на сменила Владимира Болю, который возглавил министерство инфраструктуры и регионального развития.

сельское хозяйство
экономика