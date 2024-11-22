Изменения в Минсельхозе Молдовы: штат ведомства будет расширен

В рамках изменений структуры министерства при нем будут созданы четыре новых подразделения, остальные будут реструктуризованы..
«Решение принято в условиях усложнения задач и необходимости эффективного управления программами поддержки фермеров, а также разработки политики, обеспечивающей устойчивость сельского хозяйства. Расширение возможностей Минсельхоза необходимо и для повышения возможностей привлечения и использования средств, предназначенных для сельского хозяйства».
Напомним, в Министерстве сельского хозяйства на этой неделе сменилось руководство. Новым главой ведомства стала Людмила Катлабуга, кандидатура которой, как заявил премьер-министр, была выбрана по итогам консультаций с профильными сельхозассоциациями. Во вторник Катлабуга принесла присягу в Президентском дворце в Кишиневе.
На посту министра на сменила Владимира Болю, который возглавил министерство инфраструктуры и регионального развития.