Экс-мэр Жигулевска Илья Сухих стал и.о. главы Тольятти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил главе Жигулевска Илье Сухих перейти на работу в Тольятти в качестве мэра. Об этом глава региона сообщил 22 ноября 2024 года в своем телеграм-канале.
«Проблемы Тольятти известны, и их не решить одним днем. Но нужно включаться без промедлений, энергично и решительно. Уверен, город должен возглавить не политик, а, в первую очередь, хозяйственник», — написал Федорищев.
Губернатор уже провел с новым и.о. главы Тольятти встречу, на которой обозначил курс работы. Окончательное решение по выбору мэра города примут депутаты гордумы. Илья Сухих уже прокомментировал свое назначение.
«Благодарю Вячеслава Федорищева за оказанное доверие. Понимаю, что работа предстоит непростая, значительно более масштабная. Рассчитываю на поддержку и содействие со стороны депутатского корпуса. В конкурсе на замещение должности главы Тольятти участвую», — написал в своих соцсетях Сухих.