Жители Раздольного выступили против преобразования Надеждинского района в округ

Муниципальная реформа предполагает переход на одноуровневую систему МСУ и упразднение сельских поселений вместе с администрациями и муниципальными комитетами. А если нет, то у муниципалитета будет несколько лет на раздумья. Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил в интервью «Коммерсанту» (18+), что реформу системы местного самоуправления, которая предполагает переход на одноуровневую систему, могут продлить до 2035 года.