Жители Раздольного выступили против преобразования Надеждинского района в округ

Муниципальная реформа не находит поддержки активного населения крупных поселений Надеждинского района Приморья. Участники публичных слушаний, прошедших в Раздольненском сельском поселении, в большинстве своем высказались против преобразования района в муниципальный округ. Результаты слушаний носят рекомендательный характер для депутатов муниципального комитета, которым предстоит в ближайшее время обозначить итоговую позицию. В остальных двух муниципальных образованиях района мнение представительных органов разошлось: мунком Надеждинского поселения, самого крупного из трех, проголосовал «против», а депутаты в Тавричанке поддержали идею ликвидации низового уровня МСУ, сообщает ИА PrimaMedia. Решение раздольненского мункома станет ключевым для принятия решения о реформе района.
Публичные слушания в Раздольненском поселении проходили в течение последней недели на протяжении четырех дней — 15, 16, 18 и 19 ноября. Первым селом, где прошли слушания, стало Нежино. Ранее там уже граждане дважды говорили «нет» преобразованию, но собрания, по словам очевидцев, были менее массовыми. На этот раз пришло 52 человека, из них 37 проголосовало «против» и три человека «за».
На следующий день слушания состоялись в селе Оленевод. В них приняло участие 99 человек, из которых 34 выступило «за», а 57 голосов было «против» ликвидации поселенческого уровня.
В Тереховке в слушаниях участвовало более 80 местных жителей: из них 11 — «за», 67 — «против».
В Раздольном, административном центре поселения, слушания получились наиболее массовыми, участвовало более 260 человек. Как отмечают очевидцы, выступала и.о. главы района Наталья Филиппова, в зале присутствовали три заместителя главы, а также глава поселения. Наблюдателем от краевой администрации выступал экс-директор департамента внутренней политики Даниил Гончарук. Большинство участников слушаний, а именно 189 граждан, выступили «против» преобразования района в округ, «за» проголосовало 72 гражданина.
Таким образом, противники проведения в районе муниципальной реформы оказались в большинстве, причем с перевесом в три раза (365 и 120 голосов).
Однако итоговую позицию озвучат депутаты муниципального комитета Раздольненского поселения. Результаты публичных слушаний для них носят рекомендательный характер. В данном случае население рекомендовало депутатам позицию, что нужно быть против. А учтут ли избранники глас народа или захотят сделать противоположное и подвергнуться народному остракизму — закон оставляет этот выбор на совести депутатов.
В Надеждинский район входят три муниципальных образования со статусом сельских поселений. Это Надеждинское сельское поселение, Тавричанское и Раздольненское. В двух из них ранее прошли слушания, и депутаты вынесли свои решения. Надеждинское поселение, в котором проживает более половины жителей района, высказалось категорически «против», и муниципальный комитет в своем решении отобразил это мнение. Жители и муниципальный комитет Тавричанки в этом году высказались за реформу.
Если раздольненский мунком вопреки мнению жителей поддержит проведение реформы, то это станет основанием для Думы района выйти с соответствующей инициативой на уровень Заксобрания.
Муниципальная реформа предполагает переход на одноуровневую систему МСУ и упразднение сельских поселений вместе с администрациями и муниципальными комитетами. А если нет, то у муниципалитета будет несколько лет на раздумья. Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил в интервью «Коммерсанту» (18+), что реформу системы местного самоуправления, которая предполагает переход на одноуровневую систему, могут продлить до 2035 года.
На данный момент в Приморье осталось четыре района, где не упразднен низовой уровень МСУ. Кроме Надеждинского, это Спасский, Кировский и Дальнереченский районы.