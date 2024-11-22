В Енисейском районе чиновник «забыл» задекларировать наследство и лишился работы

В прокуратуре рассказали, что руководитель спорткомплекса «Водник», расположенного в поселке Подтесово, в 2023 году унаследовал половину квартиры. В тот же год он ее продал за 350 тыс. рублей, но в ежегодной справке о доходах информация об этом не появилась. Также он «забыл» сообщить о полученных социальных выплатах.