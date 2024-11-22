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В Енисейском районе чиновник «забыл» задекларировать наследство и лишился работы

В Красноярском крае директора муниципального учреждения уволили в связи с утратой доверия.

Источник: AP 2024

В прокуратуре рассказали, что руководитель спорткомплекса «Водник», расположенного в поселке Подтесово, в 2023 году унаследовал половину квартиры. В тот же год он ее продал за 350 тыс. рублей, но в ежегодной справке о доходах информация об этом не появилась. Также он «забыл» сообщить о полученных социальных выплатах.

«Прокуратура внесла в адрес муниципалитета представление. После этого трудовой договор с руководителем учреждения был расторгнут в связи с утратой доверия», — рассказали в пресс-службе.

Прокуратура