Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подтвердились громкие отставки в правительстве Омской области

В пятницу, 22 ноября 2024 года, подтвердились громкие отставки в правительстве Омской области.
Источник: SuperOmsk.ru

Как обратил внимание «СуперОмск», со вкладки Министерства здравоохранения региона на официальном сайте облправительства пропали фамилии трех заместителей министра — первого зама в этом ведомстве Елены Шипиловой, а также обычных заместителей Элеоноры Кролевец и Натальи Ивановой.

Напомним, что об отставке заместителя министра здравоохранения Омской области, начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеоноры Кролевец «СуперОмск» сообщал в начале ноября 2024 года.

На ее место прочат возвращение Ольги Богдановой, которая ранее уже занимала этот пост в течение почти 10 лет. Сейчас она возглавляет «Гинекологическую больницу № 8» в Амурском поселке Омска. По некоторым неподтвержденным данным «СуперОмска», отставка Кролевец и назначение Богдановой могли произойти не по инициативе обеих, но по настоятельному желанию министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова.

Также добавим, что на прошедшей неделе с официального сайта правительства Омской области убрали еще одного заместителя министра здравоохранения Ольгу Скрипкину. Она проработала в этой должности с января 2024 года и считалась креатурой бывшего министра здравоохранения Омской области Артема Наркевича.