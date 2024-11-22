Подтвердились громкие отставки в правительстве Омской области

На ее место прочат возвращение Ольги Богдановой, которая ранее уже занимала этот пост в течение почти 10 лет. Сейчас она возглавляет «Гинекологическую больницу № 8» в Амурском поселке Омска. По некоторым неподтвержденным данным «СуперОмска», отставка Кролевец и назначение Богдановой могли произойти не по инициативе обеих, но по настоятельному желанию министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова.