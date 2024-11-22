Подтвердились громкие отставки в правительстве Омской области

Как обратил внимание «СуперОмск», со вкладки Министерства здравоохранения региона на официальном сайте облправительства пропали фамилии трех заместителей министра — первого зама в этом ведомстве Елены Шипиловой, а также обычных заместителей Элеоноры Кролевец и Натальи Ивановой.
Напомним, что об отставке заместителя министра здравоохранения Омской области, начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Элеоноры Кролевец «СуперОмск» сообщал в начале ноября 2024 года.
На ее место прочат возвращение Ольги Богдановой, которая ранее уже занимала этот пост в течение почти 10 лет. Сейчас она возглавляет «Гинекологическую больницу № 8» в Амурском поселке Омска. По некоторым неподтвержденным данным «СуперОмска», отставка Кролевец и назначение Богдановой могли произойти не по инициативе обеих, но по настоятельному желанию министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова.
Также добавим, что на прошедшей неделе с официального сайта правительства Омской области убрали еще одного заместителя министра здравоохранения Ольгу Скрипкину. Она проработала в этой должности с января 2024 года и считалась креатурой бывшего министра здравоохранения Омской области Артема Наркевича.