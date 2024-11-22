В Госдуме поддержали инициативу ЗСК Кубани о блокировке иностранных электронных писем

Депутаты Государственной Думы поддержали законопроект в первом чтении о запрете обращений в органы власти с иностранной электронной почты. Об этом в своем Telegram (18+) написал председатель ЗСК Юрий Бурлачко, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Он отметил, что депутаты из нижней палаты поддержали инициативу Законодательного Собрания Кубани блокировать обращения, поступающие в органы власти из зарубежных электронных почтовых ящиков. Причиной такого шага стало систематическое увеличение количества спам-рассылок, приходящих на адреса, зарегистрированные в зарубежных доменных зонах. Проверить происхождение таких сообщений зачастую невозможно, что создает проблемы для органов власти.
— Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с таких адресов, не превышает пяти процентов, — подчеркнул Юрий Бурлачко.
Законодатели отмечают, что из общего числа обращений к иностранным почтовым ящикам менее 5% являются обоснованными, что подтверждает проблему спама. В мерах связи с этим предлагается политика для предотвращения злоупотреблений правом и обеспечения эффективной работы государственных структур.
Инициативу поддержали не только федеральные органы, но и законодательные органы других регионов, включая членов Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В случае окончательного принятия закона, это станет обязательным шагом в регионе с недобросовестными практиками в сфере обращения граждан в органы власти.
Юрий Бурлачко выразил надежду, что законопроект будет принят в целом.