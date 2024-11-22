В Госдуме поддержали инициативу ЗСК Кубани о блокировке иностранных электронных писем

Инициативу поддержали не только федеральные органы, но и законодательные органы других регионов, включая членов Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В случае окончательного принятия закона, это станет обязательным шагом в регионе с недобросовестными практиками в сфере обращения граждан в органы власти.