Елена Дятлова: С 5 утра в Калининграде трудятся 337 дворников

В Калининграде продолжают бороться со снегом. За ночь работники «Чистоты» на машинах обработали 250 улиц. Сейчас коммунальщики ушли в микрорайоны и на второстепенные магистрали. Об этом утром 22 ноября написала в телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.