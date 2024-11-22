Елена Дятлова: С 5 утра в Калининграде трудятся 337 дворников

В Калининграде продолжают бороться со снегом. За ночь работники «Чистоты» на машинах обработали 250 улиц. Сейчас коммунальщики ушли в микрорайоны и на второстепенные магистрали. Об этом утром 22 ноября написала в телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.
«Проезжая часть дорог преимущественно приведена в норматив, но еще поступают жалобы на состояние тротуаров, поэтому сегодня главное внимание будет уделяться именно пешеходным связям. С 5 утра в городе трудятся 337 дворников», — прокомментировала сити-менеджер.
Отмечается, что сегодня будут очищать территории школ, садиков, муниципальных бань, городских парков, подходов к магазинам, офисным центрам и т. п.