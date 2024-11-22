Текслер обратился к челябинцам после заявления Путина: Это многих заставит задуматься

Президент России в своем обращении 21 ноября заявил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По словам Путина, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.