Текслер обратился к челябинцам после заявления Путина: Это многих заставит задуматься

Губернатор отметил, что это «убедительное и предельно четкое послание всем, кто посягает на суверенитет и безопасность России, ее жителей».
«Происходящие события — это вызов для всех нас. Это происходит далеко не впервые за последние годы, но впервые столь открыто и цинично коллективный Запад обозначает свое участие в конфликте. И я уверен, что такая реакция главы государства, принятые решения, многих заставят задуматься. Сегодня наша держава сильна как никогда и способна отстоять свои интересы. А мы — Южный Урал, опорный край — продолжим ковать нашу общую Победу», — отметил глава региона.
По словам Текслера, предприятия Челябинской области работают четко, «наши бойцы слаженно выполняют свои задачи, а мы их всемерно поддерживаем».
Президент России в своем обращении 21 ноября заявил, что США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По словам Путина, Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.