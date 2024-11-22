WP сообщила о планах Рютте убедить Трампа не уступать России по Украине

По словам неназванного немецкого чиновника, генсек альянса намерен убеждать Трампа, что в интересах Европы и самого политика добиваться мира без уступок Москве и с долгосрочными гарантиями безопасности для Киева. Рютте будет аргументировать это тем, что урегулирование конфликта на плохих для Запада условиях может навредить президентскому сроку республиканца.