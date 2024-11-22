«Ожидается, что Рютте вскоре отправится в [резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию мирных переговоров по Украине, которых, по словам Трампа, он хочет добиться», — говорится в материале.
По словам неназванного немецкого чиновника, генсек альянса намерен убеждать Трампа, что в интересах Европы и самого политика добиваться мира без уступок Москве и с долгосрочными гарантиями безопасности для Киева. Рютте будет аргументировать это тем, что урегулирование конфликта на плохих для Запада условиях может навредить президентскому сроку республиканца.
Источники газеты также предполагают, что Рютте станет ведущим представителем Европы в дискуссиях с Трампом.
Отмечается, что на частной встрече в Брюсселе с министрами обороны стран альянса на текущей неделе генсек призвал европейских лидеров взаимодействовать с Трампом и вместо распространения сплетен о нем позвонить ему для получения поддержки.
Накануне пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует восстановить мир во всем мире с помощью силы США и сразу же предпримет необходимые действия, когда вернется в Белый дом. Тогда же французская газета Le Monde сообщила, что страны Евросоюза и НАТО хотят совместно противостоять политике Трампа.
Ранее, 14 ноября, Трамп пообещал «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва будет ждать предложений на этот счет и готова их рассмотреть. В тот же день Рютте признал, что Киев терпит поражение, и призвал продолжать военную помощь Украине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.