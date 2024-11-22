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Губернатор Приморья предложил создать представительство края в Узбекистане

По мнению Кожемяко, сотрудничество с Узбекистаном открывает новые возможности для жителей Приморья.

Источник: Аргументы и факты

В Узбекистане может появиться представительство Приморского края. Такой вопрос обсуждался 21 ноября, в четверг, в рамках рабочей встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко и министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиза Абдухакимова. Делегация из России прибыла в страну для укрепления сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, на переговорах речь шла о совместной работе в области туризма, спорта и образования. Обе стороны выразили желание развивать гуманитарные связи между регионами. В числе предложений прозвучала инициатива создания представительства Приморья в Узбекистане. Олег Кожемяко отметил, что это может стать важным шагом для расширения культурного обмена и укрепления связей между жителями двух территорий. Он подчеркнул, что присутствие представительства поможет эффективнее решать вопросы туризма, миграции, обучения русскому языку и популяризации отечественной литературы.

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что такие инициативы будут развиваться постепенно, в несколько этапов. Он добавил, что для жителей Приморья путешествия в Узбекистан представляют интерес с точки зрения знакомства с местной культурой, традициями и кухней. По его мнению, обмен визитами детей, например, в летние лагеря, может стать отличной возможностью для юного поколения изучить историю и культуру друг друга, а также наладить дружеские отношения.