Губернатор Приморья предложил создать представительство края в Узбекистане

Кроме того, губернатор обратил внимание на то, что такие инициативы будут развиваться постепенно, в несколько этапов. Он добавил, что для жителей Приморья путешествия в Узбекистан представляют интерес с точки зрения знакомства с местной культурой, традициями и кухней. По его мнению, обмен визитами детей, например, в летние лагеря, может стать отличной возможностью для юного поколения изучить историю и культуру друг друга, а также наладить дружеские отношения.