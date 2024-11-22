Гайдукевич сказал, что за него собрали 100 тысяч подписей

Ранее мы писали о том, что в Беларуси в пятницу, 22 ноября 2024 года, ожидается сильный снегопад, кажется, приближающаяся зима может раньше времени вступить в свои права (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Ольга Чемоданова поделилась статистикой, назвав два самых «молодежных» районов белорусской столицы — тут про это.