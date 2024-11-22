Гайдукевич сказал, что за него собрали 100 тысяч подписей

Претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Олег Гайдукевич сообщил, как передает БелТА, что за него собрали 100 тысяч подписей.
— Сегодня на 8.00 руководители моей инициативной группы доложили, что мы вышли на рубеж 100 тысяч подписей, — сказал председатель ЛДПБ утром в пятницу, 22 ноября 2024 года.
Гайдукевич добавил, что его команда продолжит сбор подписей, в планах, в конечном счете, сдать в ЦИК более 100 тысяч.
— Потому что всегда есть какая-то отбраковка. Уже сейчас в наших штабах идет проверка подписей. С 2 декабря мы массировано начнем их сдавать по всей стране в окружные комиссии, — отметил Олег Гайдукевич.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси в пятницу, 22 ноября 2024 года, ожидается сильный снегопад, кажется, приближающаяся зима может раньше времени вступить в свои права (тут про это). Рассказывали мы и о том, что Ольга Чемоданова поделилась статистикой, назвав два самых «молодежных» районов белорусской столицы — тут про это.