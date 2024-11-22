Лукашенко: человечество еще не окунулось в третью мировую войну, но уже идет настоящая информационная война

«Много в последнее время мы говорим о том, чтобы, дай бог, не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество тормозит и не окунулось в эту третью мировую войну. Но то, что идет информационная война, и притом давно, и не просто противостояние, а настоящая информационная война, это точно», — сказал Александр Лукашенко.