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Лукашенко: человечество еще не окунулось в третью мировую войну, но уже идет настоящая информационная война

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечество еще не окунулось в третью мировую войну, но уже идет настоящая информационная война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в формате «Открытый микрофон с Президентом» со студентами вузов гуманитарного профиля, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Много в последнее время мы говорим о том, чтобы, дай бог, не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество тормозит и не окунулось в эту третью мировую войну. Но то, что идет информационная война, и притом давно, и не просто противостояние, а настоящая информационная война, это точно», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр