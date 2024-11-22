Лукашенко — студентам Минска: требовать перемен просто, а вот реализовать их — сложнее

«Не забывайте, одна из тем для нашего разговора (помощники мне ее не обозначали, я вам ее обозначаю) — “перамены”. Разные. Вот это наша с вами тема или темы, по которым мы должны сегодня пройтись и откровенно поговорить. Калi перамены, то якiя? — спросил глава государства. — Поэтому давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Может, какой-то и я вопрос задам. Потому что требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. А реализовывать — вам».
Он обратил внимание, что сейчас в стране такой период, когда можно говорить все и высказывать свою точку зрения. Ответ на главный вопрос будет дан 26 января — на выборах Президента Беларуси. «Просто делайте это как люди с высшим образованием, культурно, без гвалта, без шума. Делайте так, чтобы не мешать другим, потому что у каждого из вас разные точки зрения, и хотелось бы, чтобы вы не наступали друг на друга, даже не толкались, определяя и высказывая свои позиции и точку зрения», — подытожил белорусский лидер.