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Лукашенко — студентам Минска: требовать перемен просто, а вот реализовать их — сложнее

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на встрече в формате «Открытый микрофон с Президентом» со студентами вузов гуманитарного профиля, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Не забывайте, одна из тем для нашего разговора (помощники мне ее не обозначали, я вам ее обозначаю) — “перамены”. Разные. Вот это наша с вами тема или темы, по которым мы должны сегодня пройтись и откровенно поговорить. Калi перамены, то якiя? — спросил глава государства. — Поэтому давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Может, какой-то и я вопрос задам. Потому что требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. А реализовывать — вам».

Он обратил внимание, что сейчас в стране такой период, когда можно говорить все и высказывать свою точку зрения. Ответ на главный вопрос будет дан 26 января — на выборах Президента Беларуси. «Просто делайте это как люди с высшим образованием, культурно, без гвалта, без шума. Делайте так, чтобы не мешать другим, потому что у каждого из вас разные точки зрения, и хотелось бы, чтобы вы не наступали друг на друга, даже не толкались, определяя и высказывая свои позиции и точку зрения», — подытожил белорусский лидер.

Лукашенко Александр
образование