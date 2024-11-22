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Дмитрий Медведев прилетел в Свердловскую область

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 ноября приехал в Свердловскую область.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на выездном заседании, приуроченном к 10 летию Российской ассоциации политических консультантов, рассказал заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Он сообщил, что изначально полпред Артем Жога тоже должен был выступить на встрече политологов, однако не смог принять участие в этом мероприятии, так как встречает Дмитрия Медведева, приехавшего в Свердловскую область.

Зампред Совбеза собирается посетить оборонные предприятия, в частности, «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и заводы в Каменске-Уральском.

Напомним, что в октябре 2022 года Дмитрий Медведев участвовал в контрольной проверке выпуска танков на «Уралвагонзаводе». Он регулярно посещает оборонные предприятия в различных регионах страны.

Медведев Дмитрий