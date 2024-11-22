Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Он отметил, что в разных странах общественные коммуникации осуществляются по-разному.
Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка.
Он напомнил, что Россия обладает «одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие». Кроме того, Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину, отметил премьер.
В связи с этим он подчеркнул, что те страны, которые оказывают военную помощь Украине, должны проявить благоразумие. «Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы», — предупредил Орбан.