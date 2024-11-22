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Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

БУДАПЕШТ, 22 ноября. /ТАСС/. Страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному в четверг заявлению президента России Владимира Путина, в котором он коснулся конфликта на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты «Орешник». Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Источник: AP 2024

Он отметил, что в разных странах общественные коммуникации осуществляются по-разному.

Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Он напомнил, что Россия обладает «одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие». Кроме того, Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину, отметил премьер.

В связи с этим он подчеркнул, что те страны, которые оказывают военную помощь Украине, должны проявить благоразумие. «Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы», — предупредил Орбан.

Путин Владимир