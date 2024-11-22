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Полномочия депутата думы Усть-Ордынского досрочно прекратили по иску прокурора

Народный избранник не предоставил сведения о доходах, расходах и имущественных обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Эхирит-Булагатского района Приангарья провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции и выявила, что после избрания на муниципальную должность в сентябре 2023 года депутат думы МО «Усть-Ордынский» не предоставил сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей за 2022 год в правительство региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура направила представление в думу муниципального образования с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако в установленный срок решение принято не было. В результате прокурор подал административный иск, обязывающий думу рассмотреть это решение, и требования прокурора были удовлетворены Эхирит-Булагатским районным судом.

Прокуратура