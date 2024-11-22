Полномочия депутата думы Усть-Ордынского досрочно прекратили по иску прокурора

Прокуратура Эхирит-Булагатского района Приангарья провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции и выявила, что после избрания на муниципальную должность в сентябре 2023 года депутат думы МО «Усть-Ордынский» не предоставил сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей за 2022 год в правительство региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.