Полномочия депутата думы Усть-Ордынского досрочно прекратили по иску прокурора

Прокуратура Эхирит-Булагатского района Приангарья провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции и выявила, что после избрания на муниципальную должность в сентябре 2023 года депутат думы МО «Усть-Ордынский» не предоставил сведений о доходах, расходах и имущественных обязательствах в отношении своих несовершеннолетних детей за 2022 год в правительство региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура направила представление в думу муниципального образования с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако в установленный срок решение принято не было. В результате прокурор подал административный иск, обязывающий думу рассмотреть это решение, и требования прокурора были удовлетворены Эхирит-Булагатским районным судом.