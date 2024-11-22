Ильсур Метшин вручил казанцам республиканские и городские награды

В Ратуше открылась XXXIV сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Традиционно перед началом заседания мэр города Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие республики и города.
Медалью «За отвагу» награжден Радж Хальфин, а медаль «За храбрость» I степени получил Али Курбанов.
За вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу медалью «За доблестный труд» поощрена генеральный директор ООО «Стандарт-Проект» Гульнур Балтабаева.
Почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоили заведующему кардиологическим отделением Клинической больницы № 2 Казани Вадиму Ахметзянову.
Обладателями почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» стали машинист комбинированной дорожной машины МУП Казани «Городское благоустройство» Владимир Бибикин и специалист по посадке деревьев и растений МУП трест «Горводзеленхоз» Минзалия Зиннурова.
Почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» удостоен педагог-организатор Центра искусств «Шарм» Московского района Казани Иван Остроумов.
За плодотворную работу в органах местного самоуправления города и заслуги в профессиональной деятельности Благодарность Раиса Республики Татарстан получили бывший руководитель аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Эмиль Ахметгареев и заведующий сектором управления делами аппарата исполкома Казани Алексей Ракчеев.
Знаками отличия «За труд и доблесть на благо Казани» отмечены директор, художественный руководитель Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов и слесарь механосборочных работ Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова — филиала АО «Туполев» — Рамиль Шагимарданов.
Бывший первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Казани Марат Махмутов награжден знаком отличия «За безупречную службу Казани».
Благодарностями мэра Казани были поощрены электрогазосварщик Советского энергорайона АО «Казэнерго» Владимир Горбунов, главный специалист аппарата Казанской городской Думы Евгения Логинова, заместитель директора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Наталья Аксенова и директор Казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.