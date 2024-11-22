Ильсур Метшин вручил казанцам республиканские и городские награды

За плодотворную работу в органах местного самоуправления города и заслуги в профессиональной деятельности Благодарность Раиса Республики Татарстан получили бывший руководитель аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Эмиль Ахметгареев и заведующий сектором управления делами аппарата исполкома Казани Алексей Ракчеев.