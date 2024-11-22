Лукашенко: образование в Беларуси не хуже зарубежного, и это факт

«То, что у нас образование не хуже, — это факт однозначный и в доказательствах не нуждается», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко рассказал студентам о собственном опыте получения образования. Сначала по историческому, потом по экономическому и, наконец, по политическому профилю.
Однако глава государства все же ориентирует молодых людей, чтобы они старались осознанно подходить к выбору профессии и не менять изначально избранную стезю. И в этом плане важно практикоориентированное обучение, чтобы уже на первом-втором курсе, если понял, что это не твое, можно было сменить профиль. «С первого курса, в крайнем случае со второго — практика, практика, практика! Чтобы вы понимали, можете вы или нет», — сказал он.
Говоря о собственном опыте, Президент отметил, что, окончив свои вузы, он сформировался как специалист, но не только благодаря преподавателям. «Я к этому стремился. Чем бы я не занимался, я стремился быть лучшим, сильным. И все от вас зависит. Если вы попали не туда, переориентируйтесь побыстрее и начинайте заниматься своим делом, — дал совет глава государства. — Стремитесь в это время сделать максимум. Каждый может много. А Господь увидит. Он протянет руку тому, кто больше всего желает и может. Вы можете. Вы молодые, талантливые. Действуйте! В каждое мгновение, в каждый момент надо сделать свое дело. Надо в свое время все делать. Потому что завтра будет не до этого».
Александр Лукашенко призвал получать образование именно в Беларуси. «У нас хорошее образование дают. Но образование мы даем нашим детям для нашей страны», — сказал он.
«Не торопитесь. Кто-то хочет попробовать — попробуйте. Я не могу закрыть дверь для вас. Вы все равно просочитесь через границу и попробуете там чужого хлеба. Но чужой хлеб всегда горький. Это не я придумал. Поэтому живите у себя, получайте здесь образование. Образование нормальное, если вы желаете учиться, — сказал Президент. — У нас люди от природы умные. Занимайтесь, не торопитесь куда-то. И будьте готовы, что у вас сразу может ничего не получиться. И, скорее всего, не получится. Надо терпеть. Господь увидит — поможет».