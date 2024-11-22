Лукашенко: образование в Беларуси не хуже зарубежного, и это факт

Говоря о собственном опыте, Президент отметил, что, окончив свои вузы, он сформировался как специалист, но не только благодаря преподавателям. «Я к этому стремился. Чем бы я не занимался, я стремился быть лучшим, сильным. И все от вас зависит. Если вы попали не туда, переориентируйтесь побыстрее и начинайте заниматься своим делом, — дал совет глава государства. — Стремитесь в это время сделать максимум. Каждый может много. А Господь увидит. Он протянет руку тому, кто больше всего желает и может. Вы можете. Вы молодые, талантливые. Действуйте! В каждое мгновение, в каждый момент надо сделать свое дело. Надо в свое время все делать. Потому что завтра будет не до этого».