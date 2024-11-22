Кому-то в Хельсинки надоело жить мирно и спокойно, получать выгоды от экономического сотрудничества с Россией. Десятилетиями дружественная Финляндия с населением около 5 млн человек (сопоставимо с Санкт-Петербургом) в апреле 2023 года вступила в НАТО, и на сегодня больше некоторых «старых» членов альянса преуспела в антироссийской риторике и практике. А что приобрела страна в зоне перманентных учений альянса, под постоянным прицелом (с прошлой весны) ракет сопредельной России? Ничего хорошего. Вместо экономики предстоит развивать лишь военный плацдарм и жертвовать всем ради американских интересов в Европе.