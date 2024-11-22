Александр Гусев предложил создать реестр майнеров в Воронежской области

Так, Евгений Бажанов, глава министерства ЖКХ и энергетики, отметил, что отопительный сезон в регионе стартовал успешно, к зиме были полностью подготовлены котельные, тепловые сети, отоплением обеспечены многоквартирные дома, детские сады, школы, больницы и поликлиники, ДК, а также другие социально значимые объекты.
На случай ЧП в Воронежской области в состоянии готовности находятся ремонтные бригады, в том числе, те, которые отвечают на сферу энергетики. Например, «Россети Центр» выделило 146 аварийных бригад, это 2300 человек и 1300 единиц спецтехники. Имеется и передвижная мини-котельная, и 313 дизельных генераторов, часть из которых тоже передвижные, в случае нештатной ситуации энергетики планируют задействовать автономные источники электроснабжения — они позволят обеспечить функционирование 100% соцобъектов.
Губернатор Александр Гусев акцентировал внимание на проблеме большого потребления электроэнергии воронежцами, занимающимися майнингом криптовалют.
«Нужно составить реестр субъектов, которые занимаются майнингом. Значительные энергетические ресурсы на это отвлекаются. С тем, чтобы мы понимали, что если на каких-то территориях будут возникать сложности с обеспечением электроэнергией, то первыми, кто будет подпадать под отключения, должны быть майнеры».
Еще один вопросом заседании комиссии стало обеспечение безопасности на дорогах зимой. По словам Максима Оськина, министра дорожной деятельности, для устранения дефектов на магистралях заготовлены спецсмеси, а для устранения гололедицы задействуют 12 тысяч то соли, 92 тысяч тонн песка и в 331 тонну соляной смеси. Заготовка оставшийся материалов продолжается. А губернатор напомнил, что уже в следующем году в Воронеже изменится схема содержания улично-дорожной сети.
«Понятно, мы не будем делать это в зиму, начнем с весны. Но мы уже в этом году закупили большое количество дополнительной техники, более 600 млн рублей на эти цели выделили. В том числе, на обработку реагентами тротуарной части».