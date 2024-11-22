Александр Гусев предложил создать реестр майнеров в Воронежской области

Еще один вопросом заседании комиссии стало обеспечение безопасности на дорогах зимой. По словам Максима Оськина, министра дорожной деятельности, для устранения дефектов на магистралях заготовлены спецсмеси, а для устранения гололедицы задействуют 12 тысяч то соли, 92 тысяч тонн песка и в 331 тонну соляной смеси. Заготовка оставшийся материалов продолжается. А губернатор напомнил, что уже в следующем году в Воронеже изменится схема содержания улично-дорожной сети.