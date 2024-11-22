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Лукашенко высказался о третьей мировой войне

Александр Лукашенко высказался о третьей мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о третьей мировой войне. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в пятницу, 22 ноября 2024 года, в ходе встречи со студентами Минского государственного лингвистического университета.

Лукашенко констатировал, что определенные негативные тенденции нельзя не замечать.

— Слава богу, как-то человечество еще тормозит и не окунулось в третью мировую войну, но то, что идет настоящая информационная война, это точно, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что один из претендентов на пост президента Беларуси Олег Гайдукевич рассказал о том, сколько подписей в его поддержку уже собрала его инициативная группы и какие дальнейшие планы (тут про это).