Врио губернатора Ростовской области рассказал о предстоящей работе в сфере транспорта

Глава региона Юрий Слюсарь рассказал о планах развития сферы транспорта в Ростовской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
По мнению Юрия Слюсаря, необходимо готовить инициативы по развитию транспортной отрасли региона на федеральный уровень. Акцент должен быть направлен на рынок грузовых и пассажирских перевозок.
— Надо реализовывать те программы на региональном уровне, которые уже предусмотрены, инициировать новые. Состояние транспортной отрасли предполагает, что многое предстоит еще сделать — с акцентом на рынок перевозок, — добавил врио губернатора.
По оценке Юрия Слюсаря сфера транспорта входит в перечень наиболее волнующих тем среди жителей донского региона, поэтому работы предстоит много.
— Мы оказываем поддержку — а они улучшают качество. И результат должен быть виден в краткосрочном периоде. Потому что есть вопиющие случаи, связанные с регулярностью. Повторять не буду. Нужно устранять, и устранять быстро, — добавил глава региона.