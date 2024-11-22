Врио губернатора Ростовской области рассказал о предстоящей работе в сфере транспорта

— Мы оказываем поддержку — а они улучшают качество. И результат должен быть виден в краткосрочном периоде. Потому что есть вопиющие случаи, связанные с регулярностью. Повторять не буду. Нужно устранять, и устранять быстро, — добавил глава региона.