Лукашенко: роль СМИ сейчас велика, и отношение к журналистам очень серьезное

«Я не говорю о том, что мы не должны видеть иные, альтернативные точки зрения. Надо их видеть, если вы умеете анализировать и делать соответствующие выводы, — сказал глава государства. — В эту информационную войну вы должны быть очень внимательны, осторожны, аккуратны, должны разбираться. И в этом плане обществу должны помочь журналисты». Лукашенко — студентам Минска: требовать перемен просто, а вот реализовать их — сложнее Лукашенко о мотивации студентов: пришло время, чтобы человек сам думал о своем образовании и здоровье Александр Лукашенко еще раз обозначил свое отношение к «пропаганде», которая порой преподносится как якобы негативное явление. «Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Все журналисты, все политики — это пропаганда, контрпропаганда и агитация. Они все занимаются (этим. — Прим. БЕЛТА). Некоторые из-за рубежа сегодня говорят: “Да ну, это пропагандист!” А ты кто? Мы пропагандируем свой образ жизни, свою культуру и так далее. Агитируем людей за это. А вы за кого? За тех, кто деньги дает», — сказал глава государства.

«Роль СМИ сейчас велика, очень значима. И, конечно, отношение к журналистам сейчас очень серьезное, — подчеркнул Президент. — Поэтому я уделял и уделяю большое внимание работе с журналистами, в том числе и понимая, что сейчас от вас многое зависит. Вы формируете образ не только настоящего, но и будущего нашего общества. Не перехваливая вас, но тем не менее».