Лукашенко: роль СМИ сейчас велика, и отношение к журналистам очень серьезное

Главу государства спросили про роль СМИ в современном обществе, уточнив, являются ли они четвертой властью, как их назвал еще Оноре де Бальзак, или уже стали первой.
«Хочу еще раз повторить, чтобы журналисты всегда помнили: они — четвертая власть, не первая и не вторая, не третья. Четвертая», — сказал Александр Лукашенко. Лукашенко: человечество еще не окунулось в третью мировую войну, но уже идет настоящая информационная война Президент обратил внимание, что сейчас идет информационная война и есть опасность развязывания настоящей, горячей войны. В такой ситуации роль СМИ и журналистов никак не станет менее значимой, а наоборот, только будет возрастать. И это хорошо видно на примере событий в Украине, где активно используются информационно-психологические операции, где перемешивается все — и фейки, и правда, и тенденциозность. В частности, так было с событиями в Буче, в которых обвинили россиян, хотя на самом деле (и тому есть подтверждения, полученные разведслужбой) это сделали спецслужбы Великобритании. «Это было не что иное, как информационно-психологическая операция. Притом вовремя, мастерски, если можно так сказать, спланированная, — пояснил глава государства. — Такая мощная была информационно-психологическая атака на Российскую Федерацию».
Александр Лукашенко не стал скрывать, что Беларусь также при необходимости может применять методы ИПСО, да иначе и невозможно противостоять в нынешней информационной войне. «Информационно-психологические операции — не наша выдумка. Мы вынуждены будем реагировать. Но в основе должна лежать правда. Правда и только правда», — подчеркнул Президент.
«Роль средств массовой информации сегодня велика. Вы (журналисты. — Прим. БЕЛТА) на переднем крае», — сказал Президент. И дал рекомендацию всем, кто стремится получать достоверные сведения о происходящих процессах: «Если хотите знать правду, читайте и смотрите государственные средства массовой информации». Этим СМИ, по его словам, доверяет более половины населения Беларуси. «Раньше было не так. Люди убедились, где правда. Поэтому прежде всего люди доверяют госСМИ, — добавил Александр Лукашенко. — И вам советую очень внимательно к этому относиться».
«Я не говорю о том, что мы не должны видеть иные, альтернативные точки зрения. Надо их видеть, если вы умеете анализировать и делать соответствующие выводы, — сказал глава государства. — В эту информационную войну вы должны быть очень внимательны, осторожны, аккуратны, должны разбираться. И в этом плане обществу должны помочь журналисты». Лукашенко — студентам Минска: требовать перемен просто, а вот реализовать их — сложнее Лукашенко о мотивации студентов: пришло время, чтобы человек сам думал о своем образовании и здоровье Александр Лукашенко еще раз обозначил свое отношение к «пропаганде», которая порой преподносится как якобы негативное явление. «Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Все журналисты, все политики — это пропаганда, контрпропаганда и агитация. Они все занимаются (этим. — Прим. БЕЛТА). Некоторые из-за рубежа сегодня говорят: “Да ну, это пропагандист!” А ты кто? Мы пропагандируем свой образ жизни, свою культуру и так далее. Агитируем людей за это. А вы за кого? За тех, кто деньги дает», — сказал глава государства.
«Роль СМИ сейчас велика, очень значима. И, конечно, отношение к журналистам сейчас очень серьезное, — подчеркнул Президент. — Поэтому я уделял и уделяю большое внимание работе с журналистами, в том числе и понимая, что сейчас от вас многое зависит. Вы формируете образ не только настоящего, но и будущего нашего общества. Не перехваливая вас, но тем не менее».