Заслуженных матерей Севастополя наградили

В мероприятии приняли участие директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, директор Центра помощи семье и детям Ирина Мочалова и артисты Дома культуры рыбаков.
Заслуженным матерям города вручили сертификаты на приобретение бытовой и цифровой техники. Всего было вручено 30 сертификатов. Как отметила руководитель Центра помощи семье и детям, в этом году, который ознаменован, как Год семьи, поздравления приобретают более глубокие смыслы.
Сегодня мы награждаем мамочек, которые имеют особые заслуги в городе. Это многодетные мамы, а также мамы, которые воспитывают приемных детей, мамы, которые в силу обстоятельств сами воспитывают детей-инвалидов или детей-участников различных конкурсов и олимпиад.
Награждение прошло по следующим номинациям: — «Быть матерью — награды выше нет» — для многодетных матерей, воспитывающих 3-х и более детей;
— «Мужество жить» — для матерей, воспитывающих детей-инвалидов, а также самостоятельно воспитывающих детей в силу жизненных обстоятельств;
— «Мамино сердце» — матери, воспитывающие приемных детей (приемные семьи);
— «Души материнской свет» — матери, воспитывающие своих детей, а также оказывающие помощь семьям с детьми, нуждающимся в помощи.
Отметим, что в Севастополе активно поддерживают женщин с детьми. Так, в рамках нацпроекта «Демография», мамы получают региональный маткапитал и другие выплаты. Женщины также могут бесплатно пройти обучение и освоить новую профессию.
На сегодняшний день в городе проживает 5 647 многодетных семей, в которых воспитывается порядка 18 тысяч детей. Более 5 тысяч семей с детьми состоят на учете в органах соцзащиты и получают меры соцподдержки, различные выплаты и компенсации.
В преддверии праздника и в Севастопольской детской школе искусств состоялся концерт под названием «Мама золотая». Под руководством режиссера и преподавателя школы искусств Эльвиры Палий юные артисты поздравили всех мам трогательными выступлениями и подарили им свои улыбки. «Мама» — главное слово для каждого из нас. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, посвященный мамам. Их проводят во всем мире. Мероприятия, посвященные матерям, проводим и мы в нашей школе. Дети вкладывают всю душу и с трепетом относятся к выступлениям перед своими мамами. Своими работами и номерами они сегодня растрогали всех до слез, — поделилась директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич. Перед началом концертной программы в фойе школы торжественно открыли одноименную художественную выставку. Ученики отделений декоративно-прикладного творчества преподавателя Светланы Чернецкой и «Первые шаги в искусстве» преподавателя Ксении Шевченко объединились и создали 54 картины.
Кроме того, в Библиотеке романтики и путешествий сегодня прошел праздничный вечер «Кто сердцем для других живет». Мама! Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет — пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь, — говорит заведующая библиотекой Ксения Котова. Участниками вечера стали талантливые ученики детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, которые порадовали гостей своими выступлениями. В программе звучали как классические произведения, так и современные композиции. Зрители могли насладиться вокальными номерами, а также инструментальными выступлениями скрипачей и гитаристов.