Заслуженных матерей Севастополя наградили

Кроме того, в Библиотеке романтики и путешествий сегодня прошел праздничный вечер «Кто сердцем для других живет». Мама! Самое прекрасное слово на земле — мама. Это первое слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет — пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь, — говорит заведующая библиотекой Ксения Котова. Участниками вечера стали талантливые ученики детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, которые порадовали гостей своими выступлениями. В программе звучали как классические произведения, так и современные композиции. Зрители могли насладиться вокальными номерами, а также инструментальными выступлениями скрипачей и гитаристов.