Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о требовании перемен. Разговор об этом, как передает телеграм-канал «Пул Первого», случился в самом начале встречи Лукашенко со студентами МГЛУ, которая проходит в пятницу, 22 ноября 2024 года.
— Давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. А реализовывать — вам, — сказал, как передает БелТА, Лукашенко, обращаясь к студентам-гуманитариям.
Добавим, что формат встречи — «Открытый разговор с президентом».
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