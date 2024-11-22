Лукашенко высказался о требовании перемен

— Давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. А реализовывать — вам, — сказал, как передает БелТА, Лукашенко, обращаясь к студентам-гуманитариям.