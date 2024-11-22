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Лукашенко высказался о требовании перемен

Александр Лукашенко высказался о требовании перемен.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о требовании перемен. Разговор об этом, как передает телеграм-канал «Пул Первого», случился в самом начале встречи Лукашенко со студентами МГЛУ, которая проходит в пятницу, 22 ноября 2024 года.

— Давайте обсудим: если перемены, то каких вы хотите перемен? Требовать перемен просто, а вот их обозначить, а потом реализовать — еще сложнее. А реализовывать — вам, — сказал, как передает БелТА, Лукашенко, обращаясь к студентам-гуманитариям.

Добавим, что формат встречи — «Открытый разговор с президентом».

Ранее мы писали о том, что стало известно, собрал ли по состоянию на начало третьей декады ноября-2024 года 100 тысяч подписей Олег Гайдукевич, который планирует участвовать в выборах президента в январе 2025 года (читать далее вот тут).