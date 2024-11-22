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AFP анонсировало экстренное заседание Совета Украина — НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Украина — НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.

Источник: AP 2024

«Украина и НАТО проведут во вторник заседание Совета Украина — НАТО, чтобы оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракетой по Украине», — сообщило агентство.

Заседание пройдет на уровне послов по запросу Киева.

НАТО