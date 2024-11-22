AFP анонсировало экстренное заседание Совета Украина — НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Экстренное заседание Совета Украина — НАТО пройдет 26 ноября для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту ОПК Украины. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.