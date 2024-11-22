Вице-министром цифрового развития назначили выпускника МГУ имени Ломоносова

Дмитрий Андреевич Мун родился в 1991 году в Астане.
Высшее образование он получил в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО «Института экономических исследований», г. Астана.
В разные годы работал менеджером АО «Казпочта» и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
С 2019 по 2020 годы инженер-программист Департамента АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.
С 2020 по 2023 годы управляющий директор Big Data АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.
С 2023 до назначения был заместителем председателя Правления АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.