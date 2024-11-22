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Вице-министром цифрового развития назначили выпускника МГУ имени Ломоносова

Правительство Казахстана постановило назначить Дмитрия Мун на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Источник: primeminister.kz

Дмитрий Андреевич Мун родился в 1991 году в Астане.

Высшее образование он получил в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО «Института экономических исследований», г. Астана.

В разные годы работал менеджером АО «Казпочта» и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С 2019 по 2020 годы инженер-программист Департамента АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.

С 2020 по 2023 годы управляющий директор Big Data АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.

С 2023 до назначения был заместителем председателя Правления АО «Национальные информационные технологии», г. Астана.