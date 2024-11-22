Большая часть обращений на «Прямую линию» губернатора Кубани по теме ЖКХ

За два дня люди направили уже 1123 обращения. Из них 607 — через чат-бот в мессенджере «Телеграм», 397 — по многоканальному телефону и 119 — портал «Госуслуги». 34% всех сообщений посвящены ЖКХ, 23% — транспорту и дорогам, 12% — соцобеспечению, 9% — строительству, 4% — здравоохранению.