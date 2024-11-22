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Большая часть обращений на «Прямую линию» губернатора Кубани по теме ЖКХ

Большая часть обращений на «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева по теме ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев 4 декабря в 12:00 ответит на вопросы в эфире телеканала «Кубань 24».

За два дня люди направили уже 1123 обращения. Из них 607 — через чат-бот в мессенджере «Телеграм», 397 — по многоканальному телефону и 119 — портал «Госуслуги». 34% всех сообщений посвящены ЖКХ, 23% — транспорту и дорогам, 12% — соцобеспечению, 9% — строительству, 4% — здравоохранению.

Активнее всего отправляют вопросы губернатору жители Краснодара, Анапы, Новороссийска и Сочи. Обратиться к главе региона можно по телефону центра обработки сообщений администрации края: 8−861−268−60−44. Также написать в чат-бот мессенджера «Телеграм» — Вопрос Кондратьеву, либо на платформе обратной связи на «Госуслугах».