Китай призвал Россию и Украину к сдержанности после обмена ударами

Министерство иностранных дел Китая призывает стороны российско-украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами. Об этом заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь в ходе брифинга.
«В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне Россия нанесла удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по Днепру. Президент Владимир Путин назвал целью «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленный комплекс, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».
По словам Путина, таким образом Россия ответила на применение ВСУ западных дальнобойных ракет — ATACMS и Storm Shadow — для ударов в Курской и Брянской областях. Украина атаковала военные объекты, в Курской области это был один из командных пунктов группировки «Север» (она отражает нападение ВСУ на регион), сказал Путин.
Он подчеркнул, что в связи с этими событиями «региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера» и что Россия теперь считает себя вправе применять свое оружие «против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России новым шагом эскалации и призвал мир «жестко» отреагировать. В США и ООН выразили беспокойство в связи с пуском «Орешника».