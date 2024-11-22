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Александр Дрозденко обратился к жителям региона в День открытия Дороги жизни

Знаменательная дата — День открытия Дороги жизни — отмечается 22 ноября. В этот день в 1941 году первая автоколонна по льду Ладожского озера двинулась на помощь ленинградцам.

Источник: РИА "Новости"

«В 1941 году Дорога жизни стала местом, где наши соотечественники в условиях невиданного испытания не сломались и продолжали бороться за свою страну, за Ленинград, за жителей осажденного города», — напомнил Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что этот великий подвиг солдат и тружеников тыла приблизил будущую Победу.

«Пусть героические поступки ленинградцев в годы Великой Отечественной войны вдохновляют нас и сегодня, а любовь к Родине — объединяет. Низкий поклон ветеранам: защитникам города и блокадникам в знаменательную дату открытия Дороги жизни», — завершил обращение Александр Дрозденко.

Дорога жизни использовалась не только для обеспечения города, но и при подготовке наступления Красной армии для прорыва блокады.