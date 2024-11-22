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Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси

Александр Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси. Соответствующее заявление он, как информирует БелТА, сделал в ходе встречи со студентами гуманитарного профиля в Минском государственном лингвистическом университете. Проходит она в пятницу, 22 ноября 2024 года, формат — открытый микрофон.

— Где родился, там и пригодился. В стране сегодня огромные возможности, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее мы писали про Олега Гайдукевича: лидер ЛДПБ сообщил о том, как у его инициативной группы обстоят дела со сбором подписей (тут про это).