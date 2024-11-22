Президент Александр Лукашенко сказал студентам МГЛУ про огромные возможности в Беларуси. Соответствующее заявление он, как информирует БелТА, сделал в ходе встречи со студентами гуманитарного профиля в Минском государственном лингвистическом университете. Проходит она в пятницу, 22 ноября 2024 года, формат — открытый микрофон.