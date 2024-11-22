Президент Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного. Об этом он, как передает БелТА, высказался в пятницу, 22 ноября 2024 года, в ходе встречи со студентами МГЛУ, которая проходит в формате открытого микрофона.