Президент Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного. Об этом он, как передает БелТА, высказался в пятницу, 22 ноября 2024 года, в ходе встречи со студентами МГЛУ, которая проходит в формате открытого микрофона.
— То, что у нас образование не хуже, — это факт однозначный и в доказательствах не нуждается, — приводит слова Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко сказал студентам МГЛУ о переменах, а также сделал заявление, касающееся третьей мировой войны (тут про это).