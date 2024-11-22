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Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного

Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко сказал, что образование в Беларуси не хуже зарубежного. Об этом он, как передает БелТА, высказался в пятницу, 22 ноября 2024 года, в ходе встречи со студентами МГЛУ, которая проходит в формате открытого микрофона.

— То, что у нас образование не хуже, — это факт однозначный и в доказательствах не нуждается, — приводит слова Лукашенко названный источник.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко сказал студентам МГЛУ о переменах, а также сделал заявление, касающееся третьей мировой войны (тут про это).