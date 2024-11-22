Под боком у США. Беглов прилетел на Кубу

Несколько дней в Петербурге отсутствовал и спикер Заксобрания Александр Бельский. Накануне он докладывал председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву, что находится на Байконуре. Визит связан с отправкой в космос флага городского парламента в честь его 30-летия. Ракету запустили в четверг.