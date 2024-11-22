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Аксенов потребовал обеспечить жителям Крыма бесплатную юридическую помощь

Глава Крыма распорядился усилить работу по предоставлению бесплатной юридической помощи.

Источник: Сергей Аксенов/ Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании коллегии Министерства юстиции заявил о необходимости активизировать в регионе работу по предоставлению бесплатной юридической помощи.

По его словам, крымчане остро нуждаются в такой поддержке. Каждый день только на его страницы в социальных сетях поступает около десяти обращений по этому вопросу.

«Количество приемов юристами, адвокатами должно быть увеличено так, чтобы запросы граждан, особенно участников СВО и членов их семей, были удовлетворены на 100%. Кроме того, нужно максимально расширить медийную составляющую этого процесса — использовать все имеющиеся инструменты для информирования жителей республики».

поручил Аксенов
права человека