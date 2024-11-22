Лукашенко рассказал, в чем суть его работы президентом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о том, в чем заключается его работа. Об этом он, как передает БелТА, сказал в ходе встречи со студентами МГЛУ в пятницу, 22 ноября 2024 года.
Одна из студенток — а встреча проходит в формате открытого микрофона — спросила у Лукашенко о том, в чем заключается формула успеха в межкультурном взаимодействии.
Президент Беларуси констатировал, что него, несмотря на огромный опыт работы, вряд ли есть какая-либо четкая и однозначная формула.
— Иногда ты настолько завязан, зациклен на каком-то вопросе, что даже и про культуру не думаешь. Потому что часто напротив тебя, когда ведешь переговоры, с кем-то встречаешься в аудиториях, не совсем «культурные» люди, не совсем понимают нашу культуру, — приводит слова Лукашенко названный выше источник.
Президент Беларуси далее продолжил.
— В межкультурном общении я стараюсь всегда свою культуру продвинуть, протолкнуть, продавить. В этом моя работа. И не только в культурном отношении, но и в спорте, образовании, здравоохранении, экономике, промышленности, сельском хозяйстве, торговле и так далее. В этом моя суть, — обобщил белорусский президент.
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