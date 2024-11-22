Лукашенко рассказал, в чем суть его работы президентом

— Иногда ты настолько завязан, зациклен на каком-то вопросе, что даже и про культуру не думаешь. Потому что часто напротив тебя, когда ведешь переговоры, с кем-то встречаешься в аудиториях, не совсем «культурные» люди, не совсем понимают нашу культуру, — приводит слова Лукашенко названный выше источник.